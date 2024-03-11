На Житомирщине погиб мужчина, который самостоятельно пытался потушить сухостой: детали трагедии

В Житомирской области погиб мужчина, который пытался самостоятельно потушить возгорание сухостоя. Трагедия произошла в селе Лески Олевской территориальной громады Коростенского района.

Пресс-служба ГСЧС сообщила об инциденте на своем канале в Telegram 11 марта. Жертве было 39 лет.

Мужчина пытался самостоятельно спасти свой двор, вокруг которого загорелась сухая трава. Во время тушения пожара он получил ожоги и погиб.

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям к тушению этого пожара не привлекались.

В ведомстве призвали украинцев не поджигать сухостой и не разводить костры в ветреную погоду.

"В случае чрезвычайных событий срочно обращайтесь в Службу спасения по номеру 101", – напомнили в ведомстве.

Как писал OBOZ.UA:

– 8 марта в Шевченковском районе Киева произошел пожар в отселенном здании. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело человека.

– В тот же день в Днепровском районе столицы на улице Маланюка произошел пожар на территории гаражного кооператива. Дым видели не только на левом, но и на правом берегу города.

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