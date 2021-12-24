На Запорожье перевернулся автобус с 20 детьми: есть пострадавший. Фото

В четверг, 23 декабря, в Запорожской области на трассе из Днепрорудного в Васильевку водитель маршрутного такси не справился с управлением, и автобус, скатившись в кювет, перевернулся. На момент ДТП в транспортном средстве находилось 20 подростков.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. Несовершеннолетние пассажиры ехали на спортивные соревнования, вместе с ними был тренер, который единственный обратился в больницу за медицинской помощью после аварии.

Согласно данным правоохранителей, никто из детей не пострадал. Чтобы добраться к намеченному пункту, подростки ловили попутные маршрутки.

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Полиция составила административный протокол и возбудила уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения). Проводится следствие и выяснения всех обстоятельств.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Харькове три человека пострадали после того, как трамвай сошел с рельсов в районе Конного рынка.