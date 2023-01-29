На Запорожье оккупанты убили в пьяной драке ''мобика'' и выбросили тело на свалку. Фото 21+

Российские оккупанты в Новогоровке на Запорожье в пьяной драке убили "мобика" Виталия П. из Курской области. Тело "товарища" путинские солдаты выбросили на помойку, где его обглодали собаки.

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Жуткие подробности гибели мобилизованного российского воины сообщил автор Telegram-канала "Досье шпиона". Он отметил, что остатки тела в таком состоянии обнаружили местные жители, которые вызвали "правоохранителей" – по вызову приехали сотрудники МВД, прибывшие из РФ (чтобы посмотреть фото 21+, доскролльте новость далее).

"После того, как сотрудники убедились, что это труп российского военного, они совсем растерялись – разбираться с погибшим вне зоны боевых действий мужчиной, еще и военнослужащим еще тот геморрой", – отметил автор канала.

Далее, по его словам, "полицейские" решили отвезти тело в ближайший крупный населенный пункт – Васильевку.

"Там, на юго-восточной окраине они "выбросили" тело на помойку, оставив "удовольствие разбираться с трупом" своим коллегам", – добавили в сообщении.

Отмечается, что Васильевским сотрудникам МВД удалось идентифицировать тело и его убийц, которыми оказались товарищи Виталия, с которыми последний вступил в конфликт в состоянии алкогольного опьянения. Нашли "полицейские" из Васильевки также и коллег, подбросивших им "находку", но из-за нехватки кадров дальше рапорта дело не пошло.

Наконец, по данным автора канала, было принято решение похоронить тело и зачислить погибшего Виталия в список "пропавших без вести".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– группа российских "мобиков", ранее публично пожаловались на свое командование и плохое обеспечение "второй армии мира", перестали выходить на связь. Перед этим в видеообращении они сообщили, что они были обвинены в дезертирстве после отступления с позиций, которые нельзя было удержать с самими автоматами;

– мобилизованные на войну против Украины россияне продолжают "доблестно погибать" на территории российских учебных частей, даже не успев доехать до передовой или ПТУ в Макеевке. Случаи убийства "боевых товарищей" среди мобилизованных не единичны.

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