На Запорожье оккупанты убили в пьяной драке "мобика" и выбросили тело на свалку. Фото 21+
Российские оккупанты в Новогоровке на Запорожье в пьяной драке убили "мобика" Виталия П. из Курской области. Тело "товарища" путинские солдаты выбросили на помойку, где его обглодали собаки.
Жуткие подробности гибели мобилизованного российского воины сообщил автор Telegram-канала "Досье шпиона". Он отметил, что остатки тела в таком состоянии обнаружили местные жители, которые вызвали "правоохранителей" – по вызову приехали сотрудники МВД, прибывшие из РФ (чтобы посмотреть фото 21+, доскролльте новость далее).
"После того, как сотрудники убедились, что это труп российского военного, они совсем растерялись – разбираться с погибшим вне зоны боевых действий мужчиной, еще и военнослужащим еще тот геморрой", – отметил автор канала.
Далее, по его словам, "полицейские" решили отвезти тело в ближайший крупный населенный пункт – Васильевку.
"Там, на юго-восточной окраине они "выбросили" тело на помойку, оставив "удовольствие разбираться с трупом" своим коллегам", – добавили в сообщении.
Отмечается, что Васильевским сотрудникам МВД удалось идентифицировать тело и его убийц, которыми оказались товарищи Виталия, с которыми последний вступил в конфликт в состоянии алкогольного опьянения. Нашли "полицейские" из Васильевки также и коллег, подбросивших им "находку", но из-за нехватки кадров дальше рапорта дело не пошло.
Наконец, по данным автора канала, было принято решение похоронить тело и зачислить погибшего Виталия в список "пропавших без вести".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– группа российских "мобиков", ранее публично пожаловались на свое командование и плохое обеспечение "второй армии мира", перестали выходить на связь. Перед этим в видеообращении они сообщили, что они были обвинены в дезертирстве после отступления с позиций, которые нельзя было удержать с самими автоматами;
– мобилизованные на войну против Украины россияне продолжают "доблестно погибать" на территории российских учебных частей, даже не успев доехать до передовой или ПТУ в Макеевке. Случаи убийства "боевых товарищей" среди мобилизованных не единичны.
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