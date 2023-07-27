На Запорожье оккупант устроил пьяное смертельное ДТП: его 'отмазали'. Фото

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области российский военнослужащий мотострелкового полка Алексей Запьянцев инициировал дорожно-транспортное происшествие. В момент аварии он ехал на БМП и был в стельку пьян, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ-2105.

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Водитель последней погиб на месте. Об этом сообщил Telegram-канал Досье шпиона. Авторы ресурса, обладая соответствующими инсайдами, указали, что правоохранители готовы совершить служебный подлог, чтобы "отмазать" пьяного оккупанта.

"По протоколу – погибший водитель ВАЗа стал виновником ДТП, а Запьянцев был совершенно трезв. Рядовой отделался "воспитательной беседой о вреде алкоголизма" со своим командиром. При этом сейчас он находится под наблюдением врачей после аварии", – указано в сообщении.

Очевидно, что показатели многочисленных свидетелей, видевших Запьянцева в состоянии алкогольного опьянения учитываться не будут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне на Запорожском направлении оккупационная армия РФ потеряла двух опытных офицеров. Один из них получил тяжелое ранение, вероятно, смертельное, второй мог быть убит "своими".