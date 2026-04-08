На Закарпатье женщина сдала в 'аренду' собственных детей для попрошайничества: ей сообщили о подозрении. Фото и видео

На Закарпатье правоохранители разоблачили женщину, которая за деньги сдавала в "аренду" собственных детей. Малолетние дети должны были попрошайничать в другом регионе.

Детей изъяли из семьи, они находятся в больнице, а горе-мать предстанет перед судом. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что известно

В ОГПУ сообщили, что правоохранители разоблачили жительницу Закарпатья, которая за 1000$ сдала в "аренду" собственных детей.

"По данным следствия, 32-летняя жительница села Ильница Хустского района за 1000 долларов США передала "в аренду" на две недели двух своих детей – 11-летнего парня и 5-летнюю девочку. Их должны были использовать для попрошайничества в другом регионе. Женщина самостоятельно искала "покупателей" через знакомых и мессенджеры, предлагая детей для такой "работы". Ее задержали недалеко от Иршавы сразу после получения денег", – отметили в ОГПУ.

Сейчас под процессуальным руководством Хустской окружной прокуратуры задержанной сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенная в отношении малолетних с использованием их уязвимого состояния).

По ходатайству прокуратуры суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога почти 1 млн грн. Подозреваемая находится под стражей.

У женщины есть еще один ребенок – 8-летняя дочь.

"Прокуратура уже инициировала вопрос о лишении ее родительских прав. Дети изъяты из семьи. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением медиков", – подчеркнули в ОГПУ.

