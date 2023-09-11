На Закарпатье задержали около 60 мужчин, пытавшихся незаконно "прорваться" в Венгрию и Румынию. Фото

На Закарпатье в минувшие выходные (9-10 сентября) пограничники Мукачевского отряда задержали 56 мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Уклонисты хотели перебраться в Венгрию и Румынию.

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Об этом 11 сентября сообщила ГПСУ на официальном сайте. В Государственной погранслужбе Украины отметили: большинство нарушителей поймали, когда те проводили поиск "слабых мест" на границе.

"Но закончился он для всех задержанием, административной ответственностью и запятнанной репутацией", – заявили в Telegram-канале Госпогранслужбы.

За два дня было пресечено 25 попыток нарушения государственной границы и задержано 56 мужчин.

Семь раз нарушители выискивали "слабые места" на участках ответственности отделов пограничной службы "Косино", "Вилок" и "Лужанка" на границе с соседней Венгрией. Пограничные наряды указанных подразделений остановили 30 граждан Украины.

Еще 18 попыток пресекли пограничные наряды от отделов "Деловое", "Яблоновка" и "Тячев" на границе с Румынией. Военнослужащие этих подразделений задержали 26 мужчин призывного возраста.

В отношении фигурантов составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направили в суд.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее на Одесщине пограничники поймали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Один из нарушителей скрывался в кукурузе, второго догнал служебный пес.

– В Верховинском районе Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины разоблачила канал незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. Организаторы использовали квадроциклы и пути обхода пунктов пропуска в лесистых областях Карпатских гор.

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