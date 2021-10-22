На Закарпатье задержали криминального авторитета и его сообщника: угрожали мужчине и требовали 120 тыс. долларов. Фото

В Тячевском районе Закарпатской области полицейские вместе с силовиками из КОРД задержали местного "криминального авторитета" и его сообщника за вымогательство у мужчины 120 тысяч долларов. Злоумышленников взяли на "горячем", когда они получали от потерпевшего часть определенной ими суммы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что правоохранители задержали "криминального авторитета" вместе с его племянником в момент, когда те взяли у пострадавшего 10 тысяч долларов (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Злоумышленники пытались "выбить" у мужчины более 100 тысяч долларов, которые он якобы задолжал. Требуя такую большую сумму, они угрожали потерпевшему физической расправой над ним и его семьей, а также грозились уничтожить его имущество.

Видео дня

Сейчас обоих задержанных поместили в СИЗО. Им уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Областная прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Согласно санкции статьи, которую инкриминируют задержанным, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области оперативники СБУ задержали российского криминального авторитета, которого разыскивал Интерпол.