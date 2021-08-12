На Закарпатье задержали банду серийных грабителей, орудовавших в разных регионах. Фото

Сотрудники ГУ Нацполиции в Закарпатской области задержали организатора и одного из участников преступной банды, которая "промышляла" воровством и грабежами. Злоумышленники были застигнуты правоохранителями врасплох сразу после очередного преступления.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, оба задержанных – уроженцы Львовской области, но "масштабы деятельности" вышли далеко за пределы одного региона. Банда отметилась на Львовщине, Ивано-Франковщине и Тернопольщине.

Во время обыска подозреваемых, среди вещей были обнаружены металлический сейф, деньги, банковские карты, отмычки, связка ключей, газовый баллончик, мобильные телефоны. Все это было изъято и передано следователям для проведения экспертизы.

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"Указанные лица имеют довольно крупный уголовный опыт. Неоднократно отбывали наказание за совершенные преступления. Теперь решается вопрос о вручении им подозрения по ч. 5 ст. 185 (воровство по сговору организованной группы, – ред) УК Украины. Им светит до 12-ти лет лишения свободы", – пояснили в правоохранительном ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине был задержан абсолютно голый мужчина, который находился под воздействием препаратов, изменяющих сознание. Из-за агрессивного поведения мужчины, полицейские вынуждены были применить перцовый баллончик.