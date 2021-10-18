На Закарпатье водитель под наркотиками устроил ДТП: погибла 17-летняя девушка. Фото

В Закарпатской области произошла смертельная авария в селе Косино (Мукачевский район), в результате которой погибла 17-летняя девушка. Водитель транспортного средства, совершившего ДТП, находился в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Авария произошла в ночь на 18 октября.

В машине Volkswagen Golf, кроме водителя, и погибшей, находились еще двое пассажиров – несовершеннолетняя девушка 16-лет получила травмы, ее госпитализировали, а 18-летний житель Косина не пострадал.

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Предварительно было установлено, что водитель – 29-летний местный житель – не справился с управлением и съехал в кювет.

Погибшей девушке было 17 лет, она была жительницей Пузняковцев (село в Кольчинской поселковой общине Мукачевского района).

Как отмечается, водитель задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Сведения о смертельной аварии под Мукачево внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, в результате которого погиб человек).

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.

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