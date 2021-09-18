На Закарпатье суд арестовал троих подростков, которые изнасиловали 14-летнюю девочку и снимали все на видео

В Закарпатской области суд арестовал троих подростков, которые изнасиловали 14-летнюю девочку. Преступление они совершили в подвале дома одного из насильников и снимали все на видео.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры. Отмечается, что инцидент произошел в конце августа в поселке Воловец Мукачевского района.

По данным следствия, трое подростков – один14-летний и двое 15-летних жителей того же населенного пункта, затянули девочку в подвал дома одного из злоумышленников. Там обидчики изнасиловали несовершеннолетнюю, снимая все на камеру мобильного телефона.

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Через некоторое время о надругательстве над девочкой узнали ее родные и обратились с заявлением в полицию.

В прокуратуре отметили, что сейчас по делу назначен ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства преступления. В то же время потерпевшей несовершеннолетней оказывают необходимую помощь.

Троим несовершеннолетним объявили о подозрении и взяли под стражу по факту группового изнасилования несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Насильникам за совершенное преступление грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в милицию 14 сентября обратилась бабушка потерпевшей девочки и заявила об изнасиловании своей 14-летней внучки. Вопреки тому, что подозреваемые являются несовершеннолетними, оперативники ходатайствовали о бескомпромиссной мере пресечения, а именно содержании под стражей без права внесения залога.