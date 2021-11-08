На Закарпатье сотрудников вокзала уличили в продаже фейковых COVID-справок пассажирам

В Мукачево Закарпатской области сотрудников железнодорожного вокзала разоблачили на изготовлении и сбыте фальшивых справок об отсутствии коронавируса. Речь идет о поддельных экспресс-тестах с отрицательным результатом, которые путешественникам продавали за 350 гривен.

Примечательно, что клиентами становились пассажиры межобластного и даже международного сообщения. Об этом информирует отдел коммуникации полиции в регионе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На входе в железнодорожный вокзал разместили объявление, что в помещении можно сделать экспресс-тест на антиген к COVID-19. На самом же деле сами работники продавали людям уже готовые и в то же время фейковые результаты.

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"Покупатели не проходили ни одного медобследования, а получали фальсифицированный документ, и таким образом подвергали окружающих опасности заражения, всего за 350 гривен", – отмечают правоохранители.

Они поймали правонарушителей с поличным – во время продажи очередной "справки". На месте все документы с признаками подделки были изъяты, их будут изучать эксперты.

По указанному факту зарегистрировано производство относительно подделки документов, печатей, штампов, бланков и их сбыта (ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Полицейские устанавливают всех, кто может быть причастен к этому преступлению, за него правонарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.

Также копы ищут тех лиц, которые уже успели купить и воспользоваться фальшивкой, ведь за это в Украине тоже предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рассматривают возможность упростить "амнистию" граждан, которые купили фейковый COVID-сертификат, а затем решили иммунизироваться. Над этим в частности работают и в Минздраве.