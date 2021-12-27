На Закарпатье пьяный водитель сбил двоих детей: погиб 9-летний мальчик. Фото

В воскресенье вечером, 26 декабря, в селе Серное Береговского района на Закарпатье 34-летний мужчина на Audi сбил двоих детей, стоявших на краю проезжей части. От полученных травм 9-летний мальчик скончался на месте.

Второго 8-летнего пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали закрытый перелом тазобедренного сустава. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Закарпатской области.

Известно, что водитель Audi находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением транспортным средством. Сбив детей, он поехал дальше и через 300 метров врезался в ограждение.

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На место инцидента по вызову прибыли патрульные и следственно-оперативная группа. Нетрезвого автомобилиста задержали и поместили в СИЗО.

По делу начато уголовное производство по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Мужчине в ближайшее время должны сообщить о подозрении. Следователи будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Гражданину грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается расследование аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 26 декабря в ДТП погиб 14-летний парень, который ехал в авто со своим дядей. Их ВАЗ-2109 слетел с дороги и врезался в дерево.