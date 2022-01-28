На Закарпатье произошло тройное ДТП, одна из машин вылетела в кювет: есть погибший. Фото

В пятницу, 28 января, в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии один человек погиб.

В настоящее время причины и обстоятельства аварии выясняются, на месте работали сотрудники полиции и медики. Об этом сообщает издание "Первый кабельный" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz и легковыми автомобилями ВАЗ и Audi произошло около 11 часов утра на трассе Киев-Чоп возле села Среднее. Все транспортные средства получили значительные механические повреждения. При чем ВАЗ вылетел в результате столкновения за отбойник.

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В связи с тем, что одна полоса движения оказалась заблокированной, правоохранители организовали объезд через прилегающий населенный пункт.

Ранее сообщалось, что в Днепре из-за черного кота, который перебегал дорогу, столкнулись две легковушки. Кот почти перебежал дорогу, но испугался машины в крайнем правом ряду и отскочил назад. Из-за этого автомобилю во втором ряду пришлось резко притормозить.

Напомним, в Днепровском районе Киева в ночь с 27 на 28 января произошла авария с участием автомобилей Volkswagen и Dodge. В результате ДТП пострадали три человека.

Стоит отметить, что за ноябрь в Украине ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области – 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 человек.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!