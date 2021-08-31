На Закарпатье произошел мощный пожар в гостинично-ресторанном комплексе. Фото

В городе Иршава Закарпатской области произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе на улице Гагарина. Огонь вспыхнул на крыше здания.

Сообщение в службу спасения поступило в 04:45 во вторник, 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На первом этаже здания работает кафе, на втором этаже – ресторан. На мансардном шли работы по обустройству гостиничных номеров.

Для тушения огня задействовали шесть единиц техники и 28 человек личного состава. Спасатели локализовали в 05:45 и в 06:55 ликвидировали его. Огонь повредил крышу здания на площади 450 квадратных метров. Полицейские начали устанавливать причину возгорания и сумму нанесенного ущерба.

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