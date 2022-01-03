На Закарпатье прогремел взрыв в доме директора местного телеканала, вспыхнул пожар. Видео
Поздно вечером в воскресенье, 2 января, в Мукачево на Закарпатье загорелся дом директора местного телеканала М-Студио Владимира Шубца. Масштабному возгоранию предшествовал взрыв.
Об инциденте в Facebook-группе "Мукачево Європейське" сообщила местная жительница Сильва Довганич. Женщина опубликовала видео с места события (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, как с крыши валили большие клубы черного дыма, а потом показались и языки пламени.
По предварительной информации, в доме взорвался газовый котел. На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС, которые боролись с огнем, а также служба охраны.
Сообщается, что в результате пожара в доме Шубца никто не погиб и не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области в селе Ниновичи прогремел взрыв в жилом доме. В результате инцидента травмы получили пять человек, включая ребенка 2010 года рождения.