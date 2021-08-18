На Закарпатье поймали нелегальных мигрантов, которые пряталась от пограничников в подсолнухах. Видео

Воздушная разведка обнаружила на Закарпатье шестерых граждан Турции, которые пытались нелегально пересечь границу. Они прятались от пограничников в подсолнухах.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. Кроме специалистов отделения воздушной разведки, к поиску мигрантов присоединился инспектор с собакой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Около 23:00 военнослужащие увидели, как на окраине села Астей Береговского района остановилось такси, из которого вышли неизвестные и направились в сторону границы. Заметив приближение правоохранителей, они забежали в поле подсолнухов, где попытались спрятаться.

Видео дня

Применив беспилотник, пограничники обнаружили и задержали шестерых мужчин, которые имели при себе турецкие паспорта.

Как выяснилось, иностранцы прибыли в Украину в начале августа законно. Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к организации их дальнейшего путешествия.

Правонарушителей доставили в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда. На иностранцев составили админпротоколы, а дело направили в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственной пограничной службе Украины накануне Дня Независимости рассказали о пяти крупнейших группах нелегальных мигрантов, задержанных на украинской границе за последние 30 лет.

В августе нелегальные мигранты с Ближнего Востока и других стран активно штурмовали границу Латвии вслед за Литвой. Их сопровождали белорусские силовики.