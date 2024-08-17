На Закарпатье поймали мужчин, напавших на пограничников, чтобы бежать в Румынию: детали инцидента

В Закарпатской области задержали группу мужчин, которые отобрали оружие у пограничников и пытались сбежать в Румынию. В результате поисковой операции злоумышленников поймали.

Видео дня

Двое из них успели пробраться на территорию Румынии. Об этом сообщает издание PresaSM.

Гражданин Украины был задержан пограничной полицией в районе Тарна-Маре уезда Сату-Маре. По предварительной информации, мужчина входил в группу из нескольких человек, которые напали на патруль украинских пограничников. Двое беглецов были пойманы, а третий, не сумевший пересечь границу, был задержан украинскими правоохранителями.

Кроме того, на пограничном маршруте было обнаружено оружие, которое злоумышленники отобрали у пограничников. Для поиска нападавших было развернуто шесть патрулей, в поисках приняли участие 12 пограничников, а также полицейские.

В комментарии "Суспільному" представитель украинского Госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердил факт попытки незаконного пересечения границы украинцами.

"Группа из трех нарушителей совершила нападение на одного из военнослужащих из состава пограничного наряда в Закарпатье. Их пытались остановить при попытке незаконного пересечения границы в Румынию. Мужчины, напав на военнослужащего, они отобрали оружие и прибегли к бегству в направлении сопредельной страны", – сказал Демченко.

По его словам, сразу на место были высланы дополнительные группы для поиска правонарушителей. Также были проинформированы пограничники Румынии и взаимодействующие правоохранительные органы. Демченко добавил, что одного из нарушителей задержали при попытке преодолеть инженерные заграждения. Задержанный оказался жителем Закарпатья.

Кроме этого, украинские пограничники также обнаружили патроны, которые во время побега нападавшие выбросили неподалеку от места нападения на военнослужащего ГПСУ. Демченко отметил, что сейчас продолжаются все необходимые действия по установлению обстоятельств происшествия.

Напомним, украинские пограничники задержали в Карпатах двух мужчин, пытавшихся бежать горами в Румынию. Для маскировки уклонисты одели брюки-кикиморы и камуфлированные футболки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Прикарпатье местный правоохранитель организовал канал переправки уклонистов в Румынию. Он также привлек к своей схеме двух жителей Ивано-Франковской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!