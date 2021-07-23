На Закарпатье пассажирский поезд врезался в грузовик, есть пострадавшие. Фото

В пятницу, 23 июля, в Закарпатской области пассажирский поезд Киев – Солотвино сбил грузовик Volvo на переезде. В результате ДТП пострадали пять человек, трое из которых (водитель грузовика и 2 пассажирки поезда) были доставлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", происшествие случилось возле села Рокосово Хустского района (77 километр, 6 пикет перегона Королево – Рокосово). На момент столкновения с авто в поезде пребывало 226 пассажиров.

Установлено, что на переезде исправно работала сигнализация, но водитель грузовика выехал на ж/д пути. В результате столкновения локомотив поезда сошел с рельсов первой колесной парой.

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Отмечается, что пассажиров доставят до станции Солотвино дизель-поездом. Пассажиров обратного рейса Солотвино – Киев дизель-поездом отправят на станцию Королево, откуда поезд отправится в столицу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня в Харьковской области поезд сбил микроавтобус, водитель которого намеревался проскочить на железнодорожном переезде.