"Мама, я задыхаюсь": на Закарпатье разгорелся скандал из-за смерти беременной, ее родные винят врачей

На Закарпатье от коронавируса скончалась 23-летняя Мария Греснюк, которая была на четвертом месяце беременности. Родители винят в смерти единственной дочери врачей: говорят, что те не начали лечение вовремя, а потом якобы пытались придумать разные диагнозы, чтобы снять с себя ответственность.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В сентябре прошлого года Мария вышла замуж за пограничника Павла. Сама девушка родом из Хмельницкого, но переехала в город Чоп (Закарпатская область), где проходит службу ее супруг. Осенью молодая женщина забеременела. Пара узнала, что у них будет сын. Их родители тоже радовались такой новости и уже готовились к тому, что скоро станут бабушками и дедушками.

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11 января Мария встала на учет в частную клинику, а 14-го сдала целый ряд анализов – врач сообщила, что все идет хорошо. "Анализы были отличные, никаких проблем не было. Мария ранее сделала прививки от коронавируса, они есть в системе Дія. Да и раньше дочь никогда ничем серьезным не болела", – вспоминает ее мама Неля Стасишина.

Однако 27 января у Марии поднялась температура до 38 градусов и покраснело горло. По совету гинеколога будущая мама сходила на прием к семейному доктору, но там экспресс-тесты закончились, а направление на ПЦР-тест пришлось ждать. Поэтому врач из частной клиники решила сразу направить ее в больницу, чтобы не дожидаться выходных. Так Мария попала в Ужгородский городской родильный дом, в отделение гинекологии.

"Уже там 29 января ей сделали тест на COVID-19, при чем платно, и взяли анализ крови. И на следующий день пришел положительный результат. Потом оказалось, что анализ крови сделать не смогли, она свернулась. И взяли повторный материал. В выходные никто из врачей ею не занимался. Только в понедельник начали ставить капельницу, делать магнезию.

Во вторник температура была 36,9. Дочь стала жаловаться, что от катетера у нее распухла рука. 2 февраля, в среду, в 18:46 дочь позвонила со слезами и сообщила: "Мама, я задыхаюсь". Ее голос был прерывистым. Медсестре она не могла дозвониться, врачу тоже. После нескольких моих звонков трубку взяла врач, я ей пояснила ситуацию, умоляла, чтобы она на следующий день осмотрела Марию. Дочь говорила, что у нее очень сильно болит спина и она не может дышать. А в четверг врача не было в больнице, у нее оказался выходной. Ей было абсолютно все равно, что с больной коронавирусом беременной", – описывает те дни мама.

В пятницу, 4 февраля, Марию осмотрел невропатолог и сказал, что это "ковидная невралгия" и назначил массаж. И в этот же день у Марии упала сатурация.

"Только в субботу, 5 февраля, на шестой день после того как тест подтвердил, что у дочери коронавирус, ей сделали КТ легких. Оказалась, что у нее двустороннее воспаление, 90% легких поражены, сатурация 75%. Ее переводят в реанимацию в этом же роддоме. Я даже поверить не могла, что все это время никто ее от COVID-19 не лечил. Никто даже КТ не удосужился сделать", – говорит мама.

"Когда мы приехали в Ужгород, врачи нам сказали, что не может быть такого стремительного поражения легких. Наверное, у нее была онкология или туберкулез. Но это неправда! Она только в январе прошла полное обследование, сдала все анализы. Ее медицинские результаты я показала другим докторам, они сказали, что никакой онкологии или туберкулеза у нее нет. Они просто стали придумывать, чтобы снять с себя ответственность", – уверена Неля Стасишина.

Уже 7 февраля Марию на реанимобиле перевели в реанимацию Закарпатской областной больницы. Врачи три дня говорили о том, что состояние пациентки тяжелое, она была на кислороде, а потом ее интубировали и ввели в медикаментозный сон.

"Почему-то никто из врачей за это время не подумал о том, что плод может умереть. Никто нам не предложил прервать беременность, чтобы спасти дочь. В результате у нее начался сепсис. Я думаю, ребенок умер и плод начал разлагаться. А 10 февраля нам позвонили и сказали, что наша единственная дочь умерла", – плачет мама Марии.

Сейчас родные Марии собираются добиваться правды и хотят привлечь к ответственности тех врачей, которые так халатно, по их мнению, отнеслись к лечению их дочери. Мама позвонила на горячую линию Минздрава Украины, также она с адвокатом готовит документы и будет обращаться в полицию.

"Я хочу, чтобы мне ответили: почему после того, как 30 января у дочери тест подтвердил коронавирус, никто не сделал ей КТ, чтобы проверить, что с легкими? Почему анализ на сгущение крови д-димер ей сделали только 7 февраля, а не сразу? Мы получили его результат, там цифры зашкаливают. При норме до 500 единиц ее показатели 4 528, это в 9 раз больше. У нее образовывались тромбы, а они никаких разжижающих средств ей не давали.

Я звонила врачу Ужгородского роддома, она была дома выходная. Я ей описала ситуацию, она знала. Почему она не приехала посмотреть? Моя дочь весь день была без присмотра. Никто нам не предложил купить "Ремдесивир" (препарат для лечения коронавируса), мы готовы были платить любые деньги. Врачи сейчас ищут любые отговорки, чтобы снять с себя ответственность, даже пытаются говорить, что у дочери якобы фальшивый сертификат о прививках. Это ложь, Мария вакцинировалась еще в августе прошлого года", – рассказывает Стасишина.

Также родственникам до сих пор не предоставили копию медицинского дела Марии.

Директор департамента здравоохранения Закарпатской областной администрации Анатолий Пшеничный сказал OBOZREVATEL, что у них сейчас проводится внутреннее расследование.

"Нам нужно проанализировать документы и объем медицинской помощи, который предоставлялся пациентке, чтобы понять, достаточно ли и правильно ли все делалось. Также мы ждем дополнительные результаты вскрытия и анализы. Думаю, на это нам потребуется две недели. После этого сообщим", – говорит Пшеничный.

При этом врачей, которые лечили Марию, на время расследования от работы не отстранили. В департаменте считают, что это можно сделать только по решению суда или следователя. Добавляют, что пациенткой занималось много врачей в двух больницах, поэтому невозможно их всех сейчас отстранить от работы.

OBOZREVATEL будет следить за этой историей и сообщит, чем закончится медицинское расследование.