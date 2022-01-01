На Закарпатье обнаружили мертвой 17-летнюю девушку. Детали трагедии

В городе Береговое Закарпатской области в пятницу, 31 декабря погибла 17-летняя девушка. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

Об этом сообщает Mukachevo.net, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Под данным СМИ, трагедия произошла около обеда в многоэтажном доме с газовым отоплением.

Причиной произошедшего стал газовый котел. Кроме погибшей, пострадали еще две женщины – мать и старшая сестра девушки. Они также отравились угарным газом и были госпитализированы в Береговскую районную больницу.

Все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. В частности, будет проверено исправность дымохода в доме, который обслуживает ОСМД. Высока вероятность, что ответственность за гибель девушки понесет глава ОСМД.

Кроме того, специалисты проверят, был ли установлен газовый котел в соответствии с правилами безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в многоквартирном доме в Броварах целая семья отравилась угарным газом. Погиб даже кот хозяев квартиры.