На Закарпатье мужчина обустроил 'плантацию' конопли под землей: у него изъяли наркотики на 5 млн. Фото

Полицейские на Закарпатье обнаружили две скрытые под землей нарколаборатории с элитной коноплей.За наркотическое вещество, изготовленное из этих растений, наркоделец на черном рынке мог получить 5 млн гривен. Злоумышленник задержан, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс- служба Национальной полиции. Отмечается, что нарколаборатории были обустроены в одном из приграничных сел Береговского района, неподалеку Виноградова (чтобі посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

48-летний хозяин территории, на которой находились подземные плантации, является фигурантом наркопреступления. 29 сентября следователи вместе с оперативниками и силовиками провели в его домохозяйстве обыск.

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Задержанный имеет фермерское хозяйство с многочисленными теплицами. Обыскав их, правоохранители сначала нашли только несколько стеблей конопли.

Однако, осмотрев территорию более тщательно, они обнаружили люк к тайному хранилищу. Как выяснилось, в помещении для домашних животных злоумышленник выкопал подземелья, где устроил две комнаты, которые оборудовал по всем технологическим требованиям для выращивания конопли.

В подземной теплице была система капельного полива, кондиционеры и вытяжки, устройства для обогащения помещения кислородом, датчики измерения уровня света, тепла и влаги, а также устройства для измерения кислотности почвы.

В такой нарколаборатории злоумышленник максимально правильно выращивал коноплю элитного сорта для получения из нее больше наркотического эффекта.

Всего правоохранители изъяли из тайника 684 стебли конопли. На черном рынке продукция из этих растений стоила бы не менее 5 млн гривен. Кроме этого во время обыска найдено и изъято 300 г уже готового наркотического вещества, семена для будущих урожаев и пистолет.

Все изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. А самого организатора наркоплантации задержали и отправили в СИЗО.

Правоохранители готовят ему уведомление о подозрении в преступлении по ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины (незаконный посев или выращивание конопли в количестве более 50 растений). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.