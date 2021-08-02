На Закарпатье молния попала в жилой дом, вспыхнул масштабный пожар. Фото

В Закарпатской области 1 августа молния попала в жилой дом, когда возле него находились люди. В результате вспыхнул пожар.

Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Происшествие случилось в селе Солотвино, расположенном возле границы с Румынией (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Хозяин дома увидел, как молния ударила в крышу его дома, когда сидел в беседке. Возникший от нее пожар перекинулся на летнюю кухню, которая была пристроена к зданию.

В результате огонь уничтожил перекрытие на площади 450 квадратных метров и вещи хозяев. Спасателям удалось потушить пожар, не допустив распространение на соседский дом.

В ГСЧС также призвали граждан устанавливать системы молниезащиты, чтобы обезопасить свои дома во время грозы.

Напомним, что во Львове 1 августа во время непогоды погибли парень с девушкой. Их привалило веткой. По предварительным данным, в дерево попала молния.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Тарасовка Львовской области в результате удара молнии погиб подросток.