На Закарпатье мобилизованный с эпилепсией умер во время транспортировки в учебный центр: детали трагедии

В Закарпатье во время транспортировки в учебный центр умер 39-летний мобилизованный. У мужчины случился эпилептический приступ.

О трагедии сообщили в Facebook Закарпатского ОТЦК и СП. Там отметили, что офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую, однако медики не успели оказать помощь.

Командование ТЦК назначило военную проверку и выразило соболезнования родным и близким умершего.

Напомним, в Черкасской области военнообязанного приговорили к трем годам лишения свободы из-за его отказа получать повестку. Обвиняемый был пригоден к воинской службе и отсрочки от призыва по мобилизации не получал.

Суд принял во внимание доводы обвиняемого и прокурора и признал мужчину виновным в инкриминируемом ему уголовном преступлении. Обвиняемый взят под стражу из зала суда.

Также инцидент с участием сотрудника ТЦК произошел 20 апреля в Черновицкой области, недалеко от села Черногозы. Группа людей заблокировала его автомобиль, а к военному применила силу и угрожала. В результате он выстрелил несколько раз в землю.

В военкомате указали, что ожидают реакции правоохранителей, и отметили, что за мешание работе военнослужащих ТЦК предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 23 апреля консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста. С этого дня они смогут воспользоваться только одной услугой – оформление документов для возвращения в Украину.

– Автор популярного YouTube-канала Geek Journal Тайлер Андерсон присоединился к ВСУ. Он подчеркнул, что своим примером хочет продемонстрировать, что каждый гражданин должен нести персональную ответственность за будущее нашей страны.