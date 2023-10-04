На Закарпатье девушка оказалась в реанимации после глотка сока: кафе и производитель напитка обменялись обвинениями. Видео

На Закарпатье 22-летняя девушка попала в реанимацию после употребления напитка из бузины в кафе. У нее диагностированы ожоги языка, пищевода и желудка, пострадал также муж закарпатки, однако его здоровью причинен меньший вред. Пострадавшие винят производителя напитка и уверены, что в закупоренных бутылках содержалась кислота.

Компания-производитель обвинения отвергает, ссылаясь на подтвержденное зарубежными проверками высокое качество своей продукции. Подробности рассказали журналисты ТСН.

22-летняя Екатерина Пухниченко и ее муж Виктор Шванба пострадали после того, как попробовали в одном из кафе Закарпатья напиток из бузины местного производства. С ожогами языка, пищевода и желудка девушку доставили в реанимацию, где она провела четыре дня. Ее мужу, успевшему выпить чуть меньше напитка, также обожгло губы и язык, однако его травмы оказались не столь серьезными.

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Журналисты показали видео с камер наблюдения в заведении. На них видно, как официантка приносит паре сделанный заказ: две бутылки напитка и стаканы. Когда посетительница сделала несколько глотков – начала плакать и стремглав выбежала из-за столика.

"Начала пищать и выбежала сразу же в туалет промывать рот. Это была какая-то кислота", – рассказал супруг пострадавшей.

Он обвиняет в произошедшем производителя. По словам Виктора Шванбы, бутылки им принесли закупоренными. Так что кислота, которая, как уверен пострадавший, находилась в бутылочке, могла попасть туда лишь в процессе производства напитка.

Да и сотрудники кафе уверяют, что напиток был в заводских бутылках, а подавали их клиентам закупоренными.

"Открыла блок, он был полностью закрыт. Взяла оттуда две бутылочки и принесла людям. Любой сок, кроме литрового, подается людям в закрытом виде и отдельно подается стакан", – уверяет официантка.

В компании, производящей напиток, обвинения категорически отвергают.

"Никакой ошибки с нашей стороны не может быть. Во время технологического изготовления этой продукции невозможно изготовить одну бутылку отдельно. Если бы это была серийная ошибка, она бы давно уже выплыла", – рассказал директор компании, производящей напиток, Ярослав Фуглевич.

Он добавил: продукцию предприятия потребляют не только в Украине, но и в европейских странах и США. Поэтому у производителя есть все необходимые сертификаты качества.

"Много раз нашу продукцию обследовали за границей. И подтвердили наше высокое качество", – заверил Фуглевич.

Разбираться с тем, что же случилось, будет полиция: когда супруги обратились к стражам порядка с заявлением, те открыли производство. В настоящее время проходят экспертизы содержания бутылки, из которой пили пострадавшие.

"Мы изъяли остатки этой жидкости, которую употребляла потерпевшая, она будет направлена экспертам для исследования – для того чтобы установить ее содержание", – рассказали в полиции.

Между тем Екатерину из реанимации уже перевели в хирургическое отделение. Медики подробностей не разглашают, только констатируют, что лечиться девушке придется долго. Ее муж тем временем готовит иск в суд.

Напомним, ранее польские СМИ обнародовали шокирующие подробности смерти украинца в вытрезвителе Вроцлава. Как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, к мужчине польские правоохранители применяли пытки. Когда же заметили, что украинец не представляет признаков жизни, попытались его реанимировать, однако безуспешно.

Умерший был младшим сыном у родителей. Его старший брат пропал без вести на войне с Россией. Больше детей в семье нет.