На Закарпатье BMW вылетел на встречку и устроил ДТП: среди пострадавших четверо детей. Фото

В городе Перечин Закарпатской области произошла серьезная авария, в которой пострадали девять человек. Установлено, что водитель BMW не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с Range Rover.

ДТП случилось в субботу, 15 января, около 11:00 на улице Центральной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Закарпатской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что в салоне BMW на момент аварии находились четыре человека: 37-летний водитель, его жена, их 25-летняя знакомая с 3-летним ребенком. За рулем Range Rover была 34-летняя женщина, а в салоне сидели ее дети – девочки 8 и 11 лет, а также знакомая с 10-летней дочерью.

В результате столкновения пострадали все водители и пассажиры, они были госпитализированы. Предварительно известно, что у детей 3 и 8 лет диагностировали сложные травмы. В то же время, 11-летняя пассажирка сильно не пострадала, медики отпустили ее на стационарное лечение.

Следователи отделения полиции в Перечине открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается расследование, выясняются все обстоятельства ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 15 января столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль Honda. В результате ДТП погибла 11-летняя девочка.