На Закарпатье авто вылетело с дороги и упало в реку: погибла женщина, мужчина в больнице. Фото

6 января на Закарпатье произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 35-летняя женщина. ДТП произошло утром около 7:20 между населенными пунктами Ясиня и Квасы на заснеженном участке дороги, в результате чего автомобиль слетел в реку Черная Тиса.

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Об этом сообщили в Нацполиции и ГСЧС. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touran, за рулем которого находился 40-летний житель села Богдан, не справился с управлением.

Во время движения на закругленном участке дороги автомобиль вылетел с трассы, столкнулся с отбойником и после этого упал в реку Черная Тиса.

В салоне автомобиля, кроме водителя, находилась 35-летняя женщина. Водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля и выплыть на берег, после чего он был доставлен в больницу в Рахове.

В то же время женщина погибла, и ее тело поток отнес на 300 метров вниз по течению реки. Тело было найдено спасателями, которые немедленно прибыли на место происшествия.

Полицейские, работавшие на месте аварии, установили, что водитель был трезв. В связи с трагедией следователи открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей.

Как писал OBOZ.UA:

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