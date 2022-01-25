На Яворовском полигоне произошел пожар, огонь уничтожил несколько палаток. Фото

В понедельник, 24 января, на Яворовском полигоне во Львовской области произошел пожар. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

Возгорание произошло на площади 100 кв. метров. Огнем были уничтожены две палатки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пожар на территории международного центра миротворчества и безопасности начался около 19:00. На место происшествия были направлены 8 спасателей и две единицы спецтехники. В результате около 21:00 пожар удалось ликвидировать.

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"В 19:17 в селе Старичи Яворовского района на территории международного центра миротворчества и безопасности возник пожар 2 палаток на площади около 100 кв. метров. В 20:14 пожар локализован, и в 20:55 - ликвидирован. Предварительно жертв и потерпевших нет", – сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Оболонском районе Киева произошел пожар на двенадцатом этаже многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева 21 января произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В результате происшествия погибли мужчина и женщина.