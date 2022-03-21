На Волыни задержан шпион, который собирал для оккупантов данные об ВСУ и мобилизации в регионе. Видео

На Волыни контрразведка СБУ задержала шпиона, который собирал для оккупантов данные о передвижении техники Вооруженных сил Украины и мобилизации в регионе. Злоумышленником оказался гражданин Республики Беларусь.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Белорус проживал в приграничном регионе Волыни несколько лет и даже женился на местной жительнице.

Время от времени он ездил в Беларусь по личным делам. Во время одной из таких поездок мужчину завербовали иностранные спецслужбы. В частности, ему поставили задание шпионить за размещением и передвижением военной техники ВСУ.

После выполнения задач он планировал бежать в Беларусь, но его задержали сотрудники СБУ. В ходе обыска у шпиона нашли фото военной техники ВСУ, а также ведомственные документы одного из местных советов Волыни.

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Мужчине сообщили о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч.1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, Служба безопасности разоблачила псевдожурналиста, сливавшего врагу данные о Вооруженных силах Украины, а также готовившего для РФ рекомендованные статьи. Интересно, что коллаборат работал на страну-агрессора с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области СБУ поймала пособника оккупантов, который сливал врагу данные об ВСУ и Государственной пограничной службе. Украинец (уроженец области) был завербован в мае прошлого года боевиком "Л/ДНР".

Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове мужчину, сдававшему оккупантам РФ информацию о позициях Вооруженных Сил Украины.

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