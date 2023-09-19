На Волыни задержали двух таможенников, требовавших взятки за 'несоздание искусственных препятствий'. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины провели задержание руководителя одного из отделов таможни Волынской области, а также главного инспектора. Злоумышленники организовали преступную схему, в которой получали незаконное вознаграждение в обмен на обещание не создавать искусственных препятствий при ввозе иностранной продукции в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Из-за действий сообщников государство понесло значительные убытки.

По предварительным данным, глава отдела в обмен на деньги обещал импортерам не создавать бюрократические препятствия при таможенном оформлении их грузов. Плата за такую "услугу" составляла 200 долларов США на каждый автомобиль, ввозивший товары. При этом главный инспектор таможни вопреки требованиям не повышал для предпринимателей таможенную стоимость ввозимой продукции. За это чиновник требовал половину "сэкономленных" средств.

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"В течение августа-сентября задокументировано получение ими 3400 долл. США за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении товара одного из частных обществ", – обозначили в Офисе генерального прокурора.

В ведомстве добавили, что против задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 368 Уголовного кодекса (коммерческий подкуп служебного лица). Суд принимает решение о мере пресечения для сообщников, им грозит до двух лет тюрьмы с запретом занимать государственные посты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области правоохранители провели задержание чиновников одного из райотделов местного подразделения Государственной миграционной службы. Они намеренно создавали искусственные препятствия для украинцев, желающих получить гражданский или заграничный паспорт, а для их преодоления требовали незаконную плату.

А на Львовщине чиновнице военкомата сообщили о подозрении в получении взятки. По данным следствия, старшая офицер за 1 тыс. долларов обещала жителю Львовского района помочь в уклонении от призыва.

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