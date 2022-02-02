Убил 19-летнюю студентку, сжег авто и прятался от полиции: новые подробности ДТП на Волыни

На Волыни парень на авто с еврономерами насмерть сбил юную студентку и скрылся с места ДТП. Затем он сжег машину в лесу и три дня скрывался от полиции. Однако осознав, что скоро его поймают, решил сам сдаться правоохранителям.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла в ночь на 30 января недалеко от села Замшаны Ратновского района. Погибшей оказалась 19-летняя Ирина Михалевич, которую на Audi100 сбил 24-летний житель поселка Ратное Анатолий Олексюк.

После аварии водитель скрылся, а позже его автомобиль нашли сожженным в лесу. Парень скрывался от правоохранителей три дня.

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"Его искали и полиция, и местные жители. Сам он жил со второй женой в Ратном, прописан у родителей в селе Кортелесы, это все тут рядом. Насколько я знаю, полиция уже вычислила где он находится, поэтому он решил сам сдаться и сотрудничать со следствием. Видимо, ему объяснили, что это облегчит его вину", – рассказывает местный житель Игорь.

В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 КК Украины – управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За это грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на всю жизнь.

Авария произошла примерно в 3 часа ночи. В это время Ирина возвращалась из кафе, где была с друзьями.

"Кафе находится в соседнем селе, там часто собирается молодежь. Ира была там с подругой и ребятами. Они взяли попутную машину и поехали домой. По дороге кому-то из ребят стало плохо, машину остановили, все вышли. Потом водитель сказал, что давайте ехать дальше. Иру хотели подвезти до дома, но она отказалась. Сказала, что тут ей пройти по трассе метров 300, а дальше уже дорога сворачивает в родное село. И пошла", – говорит местная жительница.

До своего поворота девушка не дошла всего 30 метров, когда ее сбила Audi на еврономерах. Местные жители рассказывают, что Олексюк как раз тоже подвозил каких-то мужчин.

"Наверное, он ехал на большой скорости. Если бы это было не так, то девушка могла бы выжить. Вроде бы его ослепила фура, которая ехала навстречу, поэтому он взял правее к обочине и не увидел Иру. Когда это случилось, все вышли из машины, стали осматривать девушку, но она не подавала признаков жизни. В это время водитель вскочил в свою машину и умчался. Пассажиры вызвали скорую, оставили с девушкой одного из них, а сами уехали домой", – рассказывает местный житель.

Ирина получила сильные травмы спины и головы. Приехавшая скорая помощь уже ничем не могла ей помочь.

По словам знакомых, Ирина была студенткой Киевского национального экономического университета имени Бориса Гринченко. На очном отделении училась на экономиста, жила в Киеве.

Еще у Ирины был талант к пению, она участвовала в ансамбле и выступала в местном клубе как солистка. В селе жила вместе с мамой и старшей сестрой.

В среду, 2 февраля, суд должен избрать меру пресечения водителю. Местные жители переживают, чтобы Олексюк не ушел от наказания.

OBOZREVATEL постоянно обращает внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения. По данным патрульной полиции Украины, за 2021 год на дорогах страны произошло 5 019 аварий с участием пьяных водителей, в результате чего 113 человек погибли, а еще 1 079 получили травмы.