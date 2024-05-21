На Волыни у границы с Беларусью из-за погоды сдетонировали мины: СМИ раскрыли подробности

В Волынской области близ дороги на границе с Беларусью 20 мая сдетонировали мины. Взрыв серьезно повредил грузовик, который как раз проезжал по трассе; два человека пострадали.

Детонация произошла из-за погодных условий: 20 мая Волынь накрыли дожди с грозами. Вероятно, мины сработали из-за удара молнии. Детали события и причины ЧП раскрыло издание "Конкурент" со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Взрыв повредил трассу М19 на участке Гирники – Доманово. 20 и 21 мая был организован ее объезд.

По информации "Конкурента", минное заграждение сдетонировало недалеко от приграничного села Доманово в результате усложнения погодных условий. Поврежден грузовик Iveco, 58-летний водитель ранен и попал в больницу.

Незначительные телесные повреждения получил и 25-летний пассажир транспортного средства. Госпитализирован он не был.

"Сведения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Материалы будут направлены в ГБР", – сообщили правоохранители.

Как писал OBOZ.UA, ранее в селе Квитневое Николаевской области в результате детонации боеприпаса пострадали 19-летний парень и 17-летняя девушка. Молодые люди сами принесли опасную находку домой.

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