На Волыни столкнулись внедорожник и микроавтобус, много пострадавших: среди них трое детей. Фото

В понедельник, 20 декабря, в Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Mitsubishi и микроавтобуса Volkswagen. В результате пострадали два водителя и шестеро пассажиров, среди которых трое детей.

Авария произошла около 19:00 на трассе возле села Верба Владимир-Волынского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Волынской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительным данным водитель кроссовера Mitsubishi Pajero врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter T5. В результате ДТП пострадали 45-летний водитель Mitsubishi и четверо его пассажиров, среди которых дети 11, 14 и 16 лет.

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Также пострадал водитель Volkswagen и два пассажира транспортного средства. Всех пострадавших кроме водителя Mitsubishi госпитализировали.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Стоит отметить, что за ноябрь в Украине ДТП чаще происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 в связи с нарушение правила проезда перекреста. Также 451 ДТП произошло в результате езды в состоянии опьянения.

Больше всего ДТП в ноябре произошло в Киеве и Киевской области - 4145 и 1470 аварий соответственно. В столице за месяц в дорожно-транспортных происшествиях погибло 12 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря на трассе Одесса – Николаев столкнулись грузовик DAF и легковой автомобиль ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель последнего погиб на месте.

Напомним, в патрульной полиции рассказали, как избежать ДТП на заснеженной дороге.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!