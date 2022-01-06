На Волыни разоблачили киберполицейского, который 'крышевал' вебкам-моделей. Фото

В Волынской области старшего инспектора отдела киберполиции задержали на получении взятки в 1500 долларов. Он ежемесячно вымогал деньги с вебкам-моделей за непривлечение их к ответственности.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному правоохранителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

По информации прокуратуры, сотрудник киберполиции был задержан во время получения очередного транша денежных средств. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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В свою очередь пресс-служба Территориального управления Государственного бюро расследований во Львове уточнила, что задержанный устанавливал личности моделей и назначал им встречу. Во время встречи правоохранитель угрожал девушкам привлечь их к уголовной ответственности за якобы распространение порнографии, хотя никаких доказательств таких действий у него не было.

В ГБР отметили, что полицейский предлагал моделям избежать наказания за ежемесячную плату в 300 долларов. В таком случае сотрудник киберполиции обещал способствовать деятельности интернет-моделей и предупреждать их о возможном проведении следственных действий.

С декабря 2021 года правоохранитель успел получить от разных заявительниц 2,9 тысячи долларов США неправомерной выгоды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нежине Черниговской области полицейский попался на получении 58 тысяч гривен взятки. Государственное бюро расследований также обнародовало фото из кабинета подозреваемого, на одном из них видна табличка с надписью "Взятки не берем", которая стоит на столе.

Напомним, в декабре Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему главе Черниговской районной государственной администрации (РГА). Он признал себя виновным в получении взятки и пошел на сделку со следствием, благодаря чему получил три года условно.