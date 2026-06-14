На Волыни произошло ДТП со смертельным исходом с участием служебного автомобиля полиции охраны: двое погибших
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В Волынской области произошло смертельная автокатастрофа с участием полицейских. Легковой автомобиль Volkswagen Passat, выехав на встречную полосу, протаранил машину полиции охраны.
Об этом сообщает пресс-служба полиции охраны. В результате ДТП оба водителя были госпитализированы, но спасти их медикам не удалось.
Что известно
Как сообщается, ДТП произошло в субботу, 13 июня, вблизи села Дачное Луцкого района. Водитель Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения, в результате чего и врезался в полицейский автомобиль.
И полицейский охраны, и гражданский получили тяжелые травмы, в результате чегооба были госпитализированы, но, несмотря на усилия врачей, спасти мужчин не удалось.
В результате автокатастрофы пострадал и напарник полицейского охраны, получив тяжелые травмы. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства и причины ДТП, продолжается служебная проверка.
Напомним, ранее в Шевченковском районе Киева во вторник, 9 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля полиции и двух легковых автомобилей. В результате столкновения машин образовалась небольшая пробка.
Кроме того, в Киеве правоохранители устроили настоящую погоню за пьяным водителем. Пытаясь скрыться, злоумышленник повредил три служебных автомобиля.
Как сообщал OBOZ.UA, на Оболони в Киеве утром в воскресенье, 7 июня, произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль на большой скорости вылетел с дороги на тротуар – авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта и детской площадкой: чудом обошлось без жертв.
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