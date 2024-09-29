На Волыни мальчик упал в зернохранилище: подробности трагедии и фото

На Волыни 29 сентября трагически погиб ребенок. Мальчик в Ковельском районе упал в зернохранилище и задохнулся.

Видео дня

Тело ребенка спасатели достали, однако реанимационные мероприятия оказались безрезультатными. О трагедии рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Волынской области.

"Сегодня спасателям поступило сообщение о том, что в селе Майдан Ковельского района ребенок упал в зернохранилище. На место происшествия прибыли спасатели 21-го ГПСП поселка Голобы, которые выгребли зерно из хранилища, что позволило достать ребенка и передать его работникам медицинской службы. К сожалению, реанимировать мальчика не удалось", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях стало известно, что в оккупированном Мариуполе пятеро детей взорвались в заброшенном здании. Некоторые несовершеннолетние оказались в больнице в тяжелом состоянии, нескольких захватчики перевезли в Донецк на операции. Российская пропаганда долго молчала об этом случае, а затем бросилась винить ВСУ.

При этом россияне прекратили организованные работы по разминированию жилой зоны Мариуполя еще в прошлом году. Так что подобные подрывы происходят не впервые и, к сожалению, вероятнее всего – не в последний раз.