На Волыни двое людей провалились в канализационный люк: женщина погибла

В селе Романов на Волыни двое людей провалились в канализационный люк. Женщина скончалась от полученных травм, а мужчина находится в реанимации.

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Информацию о смерти женщины подтвердили в пресс-службе ГУНП в Волынской области, сообщили "Волынские Новости". По словам правоохранителей, трагедия произошла 25 июня.

На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, сотрудники полиции и медики. По информации последних, пострадали мужчина и женщина в возрасте 40–45 лет. Медики пытались реанимировать женщину непосредственно на месте трагедии, однако спасти её не удалось.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Волынской области, пострадавшая скончалась от полученных травм. Мужчину на машине "скорой" доставили в больницу. На момент публикации он находится в отделении реанимации.

Напомним, в мае в Одессе 10-летняя девочка провалилась под землю, когда под ней внезапно обрушился тротуар. Ребёнок упала в четырёхметровую яму и чудом осталась жива.

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Спасатели ГСЧС быстро подняли девочку на поверхность. По данным спасателей, прохожие не рисковали самостоятельно доставать ребёнка из-за опасности повторного обвала. Через несколько минут спасатели спустили лестницу и подняли девочку вместе с вещами. После этого её осмотрели медики. Угрозы жизни не выявлено.

Как сообщили в "Инфоксводоканале",обвал произошел над железобетонным коллектором из-за разрушения конструкции в результате коррозии и вымывания грунта после осадков.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Святошинском районе Киева произошла авария на водопроводе. В результате чрезвычайного происшествия один из припаркованных легковых автомобилей буквально провалился под асфальт.

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