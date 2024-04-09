На Волыни бус влетел в блокпост, среди пострадавших – доброволец: детали аварии

Вблизи Луцка утром 9 апреля микроавтобус Mercedes Sprinter влетел в блокпост. Вследствие ДТП пострадали три человека, в том числе полицейский и доброволец терробороны.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области. Как отмечается, за рулем буса находился житель Ривненщины, который предварительно заснул за рулем.

В полиции рассказали, что вследствие аварии травмировался полицейский и доброволец добровольческого формирования территориального общества (ДФТГ).

Также пострадала пассажирка "Спринтера".

Всех доставили в больницу на обследование.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД). Продолжается проверка, говорится в сообщении полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе села Долгополовка на Винниччине возле реки Южный Буг со скалы упал квадроцикл, на котором ехали 48-летний водитель и его десятилетний сын. Мужчина погиб на месте, ребенка с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и переломом костей левой кисти госпитализировали.

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