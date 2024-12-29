На Винничине погибли курсанты военной академии и будущая юристка: подробности смертельной аварии

В Винницкой области на Рождество произошла смертельная авария. В результате столкновения двух автомобилей в Гайсинском районе погибли двое курсантов Одесской военной академии, а также студентка Одесской юридической академии.

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Погибли курсанті и студентка-юрист

Авария произошла утром 25 декабря, как раз на Рождество. На трассе недалеко от города Гайсин столкнулись два автомобиля Geely и Subaru. Удар был такой силы, что людей из Geely пришлось вытаскивать спасателям с помощью специальных инструментов.

В результате аварии погибли четыре человека – водитель и трое пассажиров Geely. Один из тех, кто был в этом авто, а также водитель Subaru с травмами были доставлены в больницу.

Среди погибших оказались двое курсантов Одесской военной академии – Даниил Грамчук и Иван Цевух, а также студентка Одесской юридической академии Катерина Ясинская.

Жил в селе с бабушкой и дедушкой

20-летний Даниил Грамчук родом из села Коболчин Черновицкой области.

"Он воспитывался в семье бабушки и дедушки, его мама живет где-то в другом месте. Тут он ходил в школу. Хороший, воспитанный парень. После школы он уехал в Одессу и поступил в военную академию. Конечно, для его бабушки и дедушки это большой удар, как они смогут это перенести я даже не знаю", – рассказал OBOZ.UA один из местных жителей.

В Сокирнянской городской раде также уточнили, что заканчивал среднее образование Даниил в Буковинском лицее с военно-физической подготовкой города Новоднестровск. Через несколько месяцев он должен был уже получить офицерское звание.

28 декабря, в субботу Даниила похоронят в родном селе.

Погибла пара с Волыни

В аварии погибли Иван Цевух и Катерина Ясинская, оба родом из села Пища Шацкой громады Волынской области.

Иван учился в Военной академии Одессы. До этого он уже был участником боевых действий и защищал Украину во время АТО.

Катерина после школы училась в Одесской юридической академии. Молодые люди встречались, строили планы на будущее.

В селе говорят, что оба – и Катя, и Даниил – были очень добрыми и светлыми людьми. В пятницу, 27 декабря многие жители вместе с родными встречали их.

В полиции Винницкой области сообщили, что открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек. Виновному может грозить до 10 лет лишения свободы.