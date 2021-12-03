На Винниччине фура с аммиаком попала в ДТП: выяснились подробности. Видео

В Винницкой области в дорожно-транспортное происшествие попала фура, которая перевозила аммиак. На месте инцидента работают спасатели.

Авария, вследствие которой фура слетела в кювет, произошла в пятницу, 3 декабря. Предварительно, утечки аммиака не произошло, сообщает "Сегодня". (Чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На данный момент спасатели и специалисты собираются перекачивать опасное вещество из бочки в другую цистерну.

Правоохранители пока не комментируют ДТП.

Отметим, что аммиак — это соединение водорода и азота, которое являет собой бесцветный газ с резким запахом и хорошо растворяется в воде.

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Аммиак образуется естественным образом, а также его производят для добавления в удобрения или для изготовления пластика, фармацевтических препаратов и других химических веществ.

В ГСЧС уточнили, что авария произошла около 6 часов утра на Черкасском шоссе на автодороге М30 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка – Луганск – Изварино. На месте происшествия спасатели выяснили, что в цистерне емкостью 19 тонн находится сжиженный аммиак (безводный). В 9:40 они начали работы по перекачке аммиака из цистерны.

На данный момент на месте работает 31 спасатель и 9 единиц спецтехники. Также привлечена группа радиационной химической и биологической разведки.

Согласно официальной статистике Национальной полиции, за октябрь 2021 года в Украине произошло 16599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП, которые привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

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