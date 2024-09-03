В Винницкой области 16-летний мажор на мотоцикле убил мать двоих детей: Наталья не дошла до дома несколько шагов

В Винницкой области 16-летний подросток на мотоцикле сбил 30-летнюю маму двух детей. Женщина получила серьезные травмы и скончалась в больнице на следующий день. Полиция открыла дело по факту ДТП, ответственность за то, что совершил несовершеннолетний подросток, понесут его родители.

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Погибла мама двоих детей

Трагедия в городе Литин Винницкой области произошла вечером 25 августа. 30-летнюю Наталью Сарафенюк подруга подвезла на мотоцикле. Они остановились недалеко от дома, Наталья встала и пошла к калитке. Именно в это время на скорости ее сбил мотоциклист.

За рулем мотоцикла находился 16-летний подросток Максим, сын местного бизнесмена. Вместе с ним ехал его 15-летний друг. Очевидцы говорят, что молодые люди ехали по обочине.

Наталья получила серьезные травмы, ее с места ДТП забрали в больницу, но, к сожалению, на следующий день она скончалась. Без мамы остались двое детей – 10-летний сын и 4-летняя дочка.

Эта авария вызвала резонанс в небольшом городе. На месте ДТП собрались люди, они были возмущены тем, что совершил парень.

"Он больше переживал за свой мотоцикл, чем за то, что натворил. Тут же на место приехал его отец", – рассказывает местная жительница Валентина.

Это несчастный случай?

Семья подростка известна в городе. Отец и дядя Максима занимаются изготовлением фармакологических препаратов для животных. Семья якобы много помогает школе, больнице, военным. Некоторые защитники семьи писали, что это просто "несчастный случай".

Это и насторожило людей. Они уверены, что подросток может избежать наказания, тем более, что он несовершеннолетний.

"Если ему нельзя садиться за руль, то зачем родители купили ему этот мотоцикл? Они что, не знали, что он ездит на нем по городу?" – говорит Валентина.

В местном паблике люди пишут, что к парню давно были претензии. Он часто гонял на скорости по улицам, рев его мотоцикла слышали многие жители, а на замечания людей отвечал грубостью, неуважительно разговаривал даже с полицейскими.

В полиции рассказали, что сейчас ведется расследование по факту ДТП по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего. Виновному грозит лишение свободы от 3 до 8 лет. Правда, тут есть нюанс: несовершеннолетний не понесет наказания, за него будут отвечать его родители. Поэтому Максим сейчас находится дома.

Это не первый случай, когда несовершеннолетний садятся за руль транспортного средства и совершает смертельные аварии.

Например, в Виннице 14 июля произошла ужасная авария с участием трех авто. В одном из них за рулем сидел 15-летний подросток. Вследствие этого погибла 23-летняя девушка, а ее сестра с племянником получили тяжелые травмы.

Подросток был за рулем маминой AUDI. Он выезжал со второстепенной дороги и допустил столкновение с BMW. После этого, BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с Mersedes, которой управляла 23-летняя Татьяна Данилевич, она погибла.