На Винниччине подростки упали с 10-метровой высоты в карьер: один из них погиб. Фото

В Винницкой области на территории недействующего гранитного карьера с высоты 10 метров упали двое подростков. Один выжил, но его друг погиб.

Трагедия произошла 1 апреля в районе села Марьяновка Гайсинского района. Об этом сообщило местное ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своем сайте.

Спасатели получили информацию о несчастном случае в 18:24 понедельника.

С высоты сорвались двое несовершеннолетних. Одному повезло, он сумел самостоятельно выбраться из ловушки. Подростка передали бригаде экстренной медицинской помощи.

Второй 17-летний юноша от полученных травм погиб на месте инцидента.

Прибывшие на вызов сотрудники ГСЧС с помощью лодки добрались до места трагедии и доставили погибшего парня на берег.

"Спасатели напоминают родителям и педагогам, не забывайте проводить с детьми профилактические беседы по безопасности жизнедеятельности! Следите за досугом детей, ответственно отнестись к профилактике различных несчастных случаев", – призвали в ведомстве.

Как писал OBOZ.UA, в Ужгороде 9 марта простились с 10-классником Георгием Гибаловым, внезапно умершим во время урока физкультуры. Трагический инцидент произошел 7 марта, подростку стало плохо на уроке, он потерял сознание.

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