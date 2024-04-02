На Винниччине подростки упали с 10-метровой высоты в карьер: один из них погиб. Фото
В Винницкой области на территории недействующего гранитного карьера с высоты 10 метров упали двое подростков. Один выжил, но его друг погиб.
Трагедия произошла 1 апреля в районе села Марьяновка Гайсинского района. Об этом сообщило местное ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своем сайте.
Спасатели получили информацию о несчастном случае в 18:24 понедельника.
С высоты сорвались двое несовершеннолетних. Одному повезло, он сумел самостоятельно выбраться из ловушки. Подростка передали бригаде экстренной медицинской помощи.
Второй 17-летний юноша от полученных травм погиб на месте инцидента.
Прибывшие на вызов сотрудники ГСЧС с помощью лодки добрались до места трагедии и доставили погибшего парня на берег.
"Спасатели напоминают родителям и педагогам, не забывайте проводить с детьми профилактические беседы по безопасности жизнедеятельности! Следите за досугом детей, ответственно отнестись к профилактике различных несчастных случаев", – призвали в ведомстве.
Как писал OBOZ.UA, в Ужгороде 9 марта простились с 10-классником Георгием Гибаловым, внезапно умершим во время урока физкультуры. Трагический инцидент произошел 7 марта, подростку стало плохо на уроке, он потерял сознание.
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