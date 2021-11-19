Сын забежал в дом и увидел, что родители и четверо детей уже мертвы: детали трагедии на Винниччине

В селе Марьяновка Хмельницкого района Винницкой области произошла жуткая трагедия. Ночью 18 ноября от угарного газа погибла большая семья – четверо детей и их родители. Чудом остался жив только старший 14-летний сын, который и обнаружил утром, что все его родные мертвы.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В пятницу, 19 ноября, 14-летний Игорь Юзик попрощался со всей своей семьей – 44-летним отцом Михаилом, 34-летней мамой Любой, а также с братом и сестрами: 9-летним Максимом, 6-летней Викой, 8-летней Лилей и 11-летней Таней.

Как рассказала староста села Наталья Остапчук, подросток остался жив благодаря тому, что в трагическую ночь остался ночевать у бабушки, которая живет неподалеку.

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"И утром по дороге в школу забежал домой за сумкой. Когда зашел в дом, то увидел ужасную картину – все были мертвы. Для мальчика это большой стресс. Он остался один, теперь его будет воспитывать бабушка. Нет ни родителей, ни брата, ни сестер", – говорит староста.

По словам местной жительницы, мальчик сначала не понял, что произошло на самом деле. "Он вернулся к бабушке и сказал, что родители спят. Бабушка удивилась, время уже такое, что нужно хозяйством заниматься, а они спят. Тогда Игорь сказал, что там все черное. Бабушка кинулась к ним в дом, а там уже все", – говорит женщина.

О погибшей семье в селе отзываются хорошо. Родители занимались хозяйством, у них был огород, коровы, держали коней, свиней и птицу. "Дети очень воспитанные, приветливые. Старшие ходили в школу. Никаких нареканий на них не было", – говорит староста.

По словам односельчан, в доме произошло замыкание проводки – сгорел холодильник. Самого пожара не было, но проводка в удлинителе тлела и выделяла угарный газ. Началось задымление, из-за чего все стены покрылись копотью.

В полиции Винницкой области тоже подтвердили, что причиной трагедии стало тление проводки и выделение угарного газа.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины – умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай".