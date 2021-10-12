На Львовщине разбился известный гонщик, ему было всего 28 лет: детали трагедии и фото с места ДТП

Под Львовом на трассе Киев – Чоп разбился известный гонщик Юрий Новак. По неподтвержденным данным, трагедия произошла во время проведения нелегальных уличных гонок. Вместе с 28-летним Юрием, который сидел на пассажирском кресле DAEWOO Sens, погиб также 40-летний Дмитрий – водитель этого автомобиля.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 октября на 17-м километре трассы Киев – Чоп. Водитель не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего вылетел в кювет и перевернулся.

После столкновения пассажира выкинуло из автомобиля, а самого водителя зажало в салоне. Спасти их было уже невозможно.

Видео дня

В полиции Львовской области пока не могут подтвердить, было ли это ночное мероприятие легальным. "Я не могу сказать, были ли это уличные гонки, у меня такой информации нет. Водитель не справился с управлением", – прокомментировала руководитель пресс-службы Светлана Добровольская.

Хотя местные СМИ писали о том, что в ту трагическую ночь на трассе проводились нелегальные уличные гонки.

Также знакомые Юрия сообщали, что в ту ночь он сел на пассажирское сиденье DAEWOO Sens. Многие не совсем понимают, зачем и почему он решил проехать именно на этом автомобиле. А о водителе известно, что его звали Дмитрий.

Юрий Новак давно увлекался автогонками. У него был спортивный желтый Ford, которым мужчина очень гордился. Автомобиль был приобретен не так давно, Юрий переделал его под спортивную гоночную модель и часто писал об этом на своих страницах в соцсетях.

В Instagram у мужчины было несколько аккаунтов. На одном из них Юрий публиковал кадры уличных гонок 1 августа – как раз на том же 17-м километре трассы Киев – Чоп. Судя по всему, Юрий был одним из организаторов таких опасных развлечений.

Участники гонок и зрители собирались на автозаправке, а затем гоняли по ночной трассе, где в то же время проезжали обычные водители. Полиция почему-то не замечала незаконные гонки.

Юрий имел автомобильный бизнес, владел компанией по тонированию стекол. По словам одного из знакомых, ранее мужчина занимался автозвуком. Еще несколько лет назад Юрий рассказывал, что занимается продажей Tesla. В 2019 году он хвастался, что сумел продать первый такой автомобиль за 95 тысяч долларов.

Гибель молодого гонщика стала шоком для всех его друзей и знакомых. Они вспоминают его как веселого и светлого человека.

"Ты был моим старшим братом, наставником и человеком, который сделал в моей жизни много позитивным перемен. Ты был чрезвычайно позитивным человеком, с тобой можно было погрустить и посмеяться от души. Я тебя никогда не забуду", – написал после трагедии львовский фотограф Назар Дорош.

А вот полиция после ДТП открыла уголовное производство по статье 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения.