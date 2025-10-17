На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: восемь пострадавших. Фото

На трассе Киев-Одесса возле села Хоминка перевернулся микроавтобус. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 8 человек.

Об этом сообщили в полиции Одесской области 17 октября.

По предварительной информации полиции, пострадали по меньшей мере восемь человек. Им оказывают медицинскую помощь работники экстренных служб, которые прибыли на место происшествия.

Правоохранители сообщили, что в результате аварии, а этом участке трассы затруднено движение транспорта.

"На месте происшествия работают полицейские, которые обеспечивают регулирование дорожного движения, и врачи "скорой", которые оказывают медицинскую помощь. Все обстоятельства ДТП устанавливаются", – сообщили полицейские.

ДТП в Одесской области

Авария микроавтобуса на трассе Киев-Одесса не единственная, которая в этот день произошла в области.

Неподалеку от села Сухой Лиман утром 17 октября грузовик сбил военных возле передвижного блокпоста. В результате ДТП двое военнослужащих в возрасте 34 и 36 лет погибли.

За рулем грузовика находился 63-летний водитель. Проверка на состояние опьянения показала, что он был трезвым. Водитель объяснил правоохранителям, что не заметил людей на дороге.

Один военный получил тяжелые травмы и погиб на месте ДТП. Другой пострадавший скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 17 октября столкнулись грузовое авто Mercedes-Benz Sprinter и легковушка BYD. В результате аварии легковой автомобиль отбросило на тротуар, где в тот момент находились прохожие. Из-за ДТП пострадали люди, в том числе дети.

