На трассе Киев – Чоп в аварии погибли два человека. Фото и детали трагедии

В воскресенье ночью, 17 октября, на Житомирщине на трассе Киев – Чоп случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения легковушки и грузовика погибли два человека.

Авария произошла около часа ночи вблизи поселка Пулины. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Житомирской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На трассе столкнулись легковой автомобиль Audi и грузовик Mercedes. Жертвами ДТП стали водитель и пассажирка первого транспортного средства. От полученных травм они скончались на месте, а машину буквально смяло.

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На участке, где произошло ЧП, дежурили патрульные, они регулировали движение на дороге и охраняли место аварии. Во всех причинах и обстоятельствах смертельного ДТП разбиралась следственно-оперативная группа.

Правоохранители в очередной раз призвали всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными и соблюдать ПДД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Бровары в Киевской области в результате аварии перевернулся легковой автомобиль "ЗАЗ", погибла пассажирка.