На трассе Харьков – Полтава автобус вылетел в кювет, на месте работают 'скорые'. Видео

В четверг, 25 ноября, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, авария обошлась без жертв.

Как сообщили в Telegram-канале "Ху***й Харьков", авария произошла на трассе Харьков-Полтава. На видео показано, как карета скорой помощи прибыла на место происшествия для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В свою очередь пользователи соцсети в комментариях к видео уточнили, что авария произошла в районе города Валки. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать грузовик ЗИЛ, который подрезал пассажирский автобус. Сейчас на месте аварии также работают сотрудники полиции и служба спасателей.

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Также сообщается, что в результате аварии, к счастью, жертв нет, однако остальные подробности случившегося пока выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоссе Струма в Болгарии 23 ноября попал в аварию пассажирский автобус – он влетел в ограждение, после чего загорелся. В правоохранительных органах Македонии заявили, что личности погибших будут идентифицировать по анализу ДНК. Его проведут в Болгарии, поскольку страна имеет самое современное для этого оборудование.

После этого в Совете безопасности Перникского района, где и случилась авария, рассказали, что трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса могло произойти из-за большой скорости и наезда на дорожный знак. При трении металла образовались искры и транспортное средство сгорело за считанные минуты.