На Тисе полицейский катер на скорости влетел в трос, натянутый на переправе, и перевернулся: момент попал на видео

В Венгрии, у Тимара над Токаем, в уезде Саболч-Сатмар-Берег полицейский катер на высокой скорости врезался в трос переправы. От удара катер развернуло, он перевернулся и затонул.

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Этот момент попал на видео, которое опубликовало "Закарпатье 24". Паром находился на другой стороне реки, готовясь к отправке, когда произошла авария.

Судно после столкновения развернуло, оно опрокинулось, а затем затонуло.

После аварии катер частично приподняли и вытащили на берег с помощью трактора. На катере находился один выживший полицейский и самостоятельно доплывший до берега.

Местные паромы на Тисе пользуются уникальным методом переправы с помощью натягивающегося во время движения троса. Местные жители знают об этой особенности, но, вероятно, экипаж полицейского катера не был проинформирован, что привело к аварии.

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