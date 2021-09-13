Сожгли магазины предпринимателю и требовали $250 тыс. в биткоинах: в Тернопольской области задержали банду вымогателей. Фото и видео

На Тернопольщине правоохранители разоблачили преступную группу из жителей нескольких областей Украины, которые угрожали местному бизнесмену, требуя от него около 7 млн гривен в биткоинах (эквивалентно 250 тыс. долларов). Чтобы показать серьезность своих намерений, преступники подожгли два магазина предпринимателя.

В воскресенье, 12 сентября, следователи и оперативники вместе с полицией особого назначения КОРД провели ряд обысков. Организатор и двое его сообщников уже задержаны, им объявлено о подозрении. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба на портале МВД Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Преступление произошло еще в конце мая текущего года. Тогда пострадавший написал заявление в полицию в связи с пожарами в двух его магазинах.

Видео дня

Полицейские и экспертная группа проверили причины инцидентов. Выяснилось, что в обоих случаях речь шла о поджоге. Бизнесмен в результате пожаров понес материальные убытки.

Причастным к поджогам оказался житель Винницкой области, который засветился на камерах видеонаблюдения.

Впоследствии с потерпевшего предпринимателя злоумышленники стали вымогать почти 7 млн гривен, которые хотели получить в виде цифровой криптовалюты биткоин. Мужчине угрожали физической расправой (в том числе над членами семьи) и уничтожением имущества, если он откажется платить.

Угрозы озвучивал житель Киевской области, который работал на организатора преступления. Последний, как оказалось, – 25-летний врач, который таким образом пытался решить свои собственные финансовые проблемы, отметили в МВД.

В итоге 12 сентября была проведена спецоперация. Правоохранители устроили 10 санкционированных обысков, наведавшись в места жительства фигурантов и другие владения, которыми те пользуются. Обыскали также транспортные средства подозреваемых.

Трем задержанным, среди которых вероятный организатор, копы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

В ходе обысков следствие получило доказательства причастности фигурантов к преступлениям.

На задержанных мужчин ждут судебные заседания, где им должны выбрать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Как установило следствие, к вымогательству может быть причастен еще один человек. Его по состоянию на 13 сентября еще искали.

Если вину фигурантов докажут в судебном порядке, они могут сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 8 сентября в центре Черкасс прямо на улице четверо мужчин устроили вооруженные разборки. Инцидент произошел на глазах у патрульного полицейского.