На Сумщине инсценировали убийство женщины, чтобы спасти ей жизнь: расправу над ней киллеру заказал экс-сожитель. Фото и видео

На Сумщине правоохранители предотвратили попытку заказного убийства 24-летней женщины. Инициатором преступления оказался ее бывший сожитель, который действовал из мести.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины. Заказчику грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Как предотвратили заказное убийство на Сумщине

Мужчина хотел отомстить женщине, с которой долгое время совместно проживал, и решил заказать ее убийство. Он нашел исполнителя и передал "киллеру" часть оговоренных денег за будущее преступление. Полицейские инсценировали убийство и прислали заказчику фотодоказательства.

Во время финальной встречи с исполнителем и передачи оставшихся средств в сумме 10 000 долларов был задержан фигурант, ему грозит пожизненное заключение.

Правоохранители "раскусили" план заказчика

В начале сентября оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции получили информацию о неизвестном, который пытается найти киллера среди представителей криминалитета. Правоохранители установили личность заказчика, идентифицировали будущую жертву и выяснили мотивы подготовки к убийству.

Инициатором преступления оказался 26-летний житель Сумской области. Он ранее жил и вел совместный быт с 24-летней женщиной.

Гражданские супруги прекратили проживать вместе, однако на почве ревности и якобы больших финансовых затрат во время отношений мужчина спланировал убийство бывшей сожительницы.

Чтобы поквитаться с бывшей, мужчина начал активно подыскивать исполнителя преступления. Правоохранители перехватили "заказ" и весь дальнейший процесс планирования убийства происходил уже под их контролем.

"Заказчик хотел, чтобы его бывшую гражданскую жену киллер зарезал ножом в кафе во время инсценированного конфликта, однако исполнитель настоял на использовании огнестрельного оружия. После получения от заказчика распорядка дня и маршрутов передвижения потенциальной жертвы "киллер" предоставил фигуранту план реализации преступления и получил аванс – 15 000 гривен", – говорится в сообщении.

Полицейские провели спецоперацию по инсценировке ее убийства, чтобы спасти жизнь женщины. Исполнитель прислал фигуранту фотографии убитой, после чего стороны "сделки" договорились об окончательном расчете.

"Именно во время передачи "киллеру" второго денежного транша в размере 10 000 долларов оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями следственного управления ГУНП в Сумской области Нацполиции задержали организатора покушения на убийство в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Средства изъяли с места происшествия", – добавили в полиции.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 УКУ (организация и приготовление к умышленному убийству) Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде заключения до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

