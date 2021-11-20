На Сумщине 12-летний ребенок погиб, собирая металлолом на заброшенном заводе. Фото

В городе Лебедин Сумской области трагически погиб мальчик 12 лет. На глазах у друга его засыпало землей на заброшенной территории бывшего завода.

Инцидент произошел в субботу, 20 ноября. О нем правоохранителям сообщили около 11:15, информирует пресс-служба полиции региона в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что двое подростков 12 и 13 лет собирали металлолом на территории заброшенного предприятия. Из-за оползня один из них оказался под завалом.

Прибывшие на место происшествия спасатели ГСЧС нашли мальчика на глубине около 30 см. Его достали на поверхность и передали медикам. Но, несмотря на реанимационные меры, спасти его жизнь не удалось.

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"По словам товарища погибшего ребенка, они неоднократно приходили на это место, чтобы откапывать металлолом. Как рассказывает мальчик, когда он увидел, что его приятеля засыпало землей, он побежал за помощью к местной жительнице. По предварительным данным, после того, как женщина пришла на место происшествия, она позвонила по телефону на линию "101", – говорится в Facebook-сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Сумской области.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. В то же время с отметкой о несчастном случае.

Пока устанавливаются все обстоятельства и причины трагического инцидента с ребенком на Сумщине

Как сообщал OBOZREVATEL, возле города Ичня в Черниговской области 16 ноября умерла упавшая из багажника велосипеда девочка 4-х лет. Ребенок получил сильные травмы, его сердце остановилось в больнице.